Мэй планирует еще раз обсудить Brexit с лидерами всех стран ЕС
На Даунинг-стрит уверяют, что встречи с лидерами "каждой страны-члена ЕС" состоятся уже "в ближайшие дни"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует еще раз обсудить вопрос выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза со всеми главами государств и правительств стран-членов ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, информирует DW.
"На Даунинг-стрит уверяют, что встречи с лидерами "каждой страны-члена ЕС" состоятся уже "в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба британского правительства опубликовала выписки из письма Мэй к депутатам нижней палаты британского парламента, которые представляют ее Консервативную партию. В письме она просит соратников о поддержке предложенного ее правительством курса по Brexit.
По мнению Мэй, ее однопартийцам-законодателям следует поставить "национальные интересы" выше своих личных взглядов.
Также Мэй стремится на следующей неделе продолжить переговоры с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Кроме того, 18 февраля британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли встретится с переговорщиком из ЕС Мишелем Барнье. По данным пресс-службы Мэй, стороны планируют обсудить предложения от новой "рабочей группы" депутатов Великобритании для альтернативных вариантов по backstop.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала законодателям, что при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Евросоюзом по теме Brexit она позволит депутатам внести новые поправки в билль о выходе страны из состава ЕС. Она добавила при этом, что голосование по поправкам пройдет 27 февраля.
15 января британские депутаты отвергли 585-страничный текст соглашения с ЕС. После этого Мэй пошла на тот же шаг, о котором объявила во вторник: позволила депутатам сформулировать поправки к биллю о Brexit, частью которого является сделка с ЕС. В итоге проведенного голосования были утверждены две поправки. Самая важная из них потребовала от правительства изменить уже достигнутое с Евросоюзом соглашение таким образом, чтобы из него исчезло упоминание спорного механизма "бэкстоп".
"Бэкстоп" призван не допустить появления жесткой границы на острове Ирландия – то есть при отсутствии сделки с ЕС входящая в состав Великобритании Северная Ирландия продолжит оставаться частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Это вызывает резкое неприятие многих британских депутатов, которые заявляют, что при таком развитии ситуации Великобритания останется привязанной к ЕС и после Brexit. Это, утверждают они, идет вразрез с волей, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года.
Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.
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