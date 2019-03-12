Мэй подтвердила, что 13 марта парламент проголосует по вопросу о Brexit без сделки
14 марта будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник вечером подтвердила, что 13 марта депутаты Палаты общин смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Премьер-министр выступила с этим заявлением после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.
"Две недели назад, стоя на этом же самом месте, я сделала несколько обещаний, касавшихся того, какие шаги будут предприняты в том случае, если палата отвергнет предлагаемую сделку. Я намерена полностью придерживаться сделанных обещаний. Позднее сегодня мы рассмотрим предложение провести завтра голосование по вопросу о том, поддерживает ли палата выход из ЕС без сделки 29 марта", — сказала Мэй.
Глава правительства также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.
Напомним, финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).
При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:
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