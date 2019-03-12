Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Мэй подтвердила, что 13 марта парламент проголосует по вопросу о Brexit без сделки

Сегодня, 21:55

14 марта будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP
Мэй подтвердила, что 13 марта парламент проголосует по вопросу о Brexit без сделки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg Евросоюз 14 марта будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник вечером подтвердила, что 13 марта депутаты Палаты общин смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Премьер-министр выступила с этим заявлением после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

"Две недели назад, стоя на этом же самом месте, я сделала несколько обещаний, касавшихся того, какие шаги будут предприняты в том случае, если палата отвергнет предлагаемую сделку. Я намерена полностью придерживаться сделанных обещаний. Позднее сегодня мы рассмотрим предложение провести завтра голосование по вопросу о том, поддерживает ли палата выход из ЕС без сделки 29 марта", — сказала Мэй.

Глава правительства также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Напомним, финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мэй, Brexit, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй подтвердила, что 13 марта парламент проголосует по вопросу о Brexit без сделки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit

Сегодня, 21:38

У Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit

Перенос сроков Brexit: Меркель сделала заявление

Сегодня, 16:01

Многое будет зависеть от сегодняшнего голосования в британском парламенте

В британском парламенте пройдет ключевое голосование по Brexit

Сегодня, 09:52

Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям

Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, изменив сделку с ЕС по Brexit

Сегодня, 02:24

Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Украину предложили переименовать из-за России
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)