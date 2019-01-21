Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit

Перед выступлением в парламенте Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс

Фото: AFP

Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/508/1ca/5c45081ca9fa9.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/508/1ca/5c45081ca9fa9.jpg 2019-01-21T01:46:00+02:00 Евросоюз Перед выступлением в парламенте Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представит парламенту обновленный план по Brexit.

Озвучивать так называемый "план Б" Тереза Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. За сделку Мэй проголосовали только 202 депутата, против – 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее. Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

На Даунинг-стрит сообщили, что перед выступлением в парламенте Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс. В то же время о планах ее встреч с оппозиционными членами парламента не сообщалось.

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Детали нового плана Мэй по Brexit не разглашаются, однако СМИ ожидают, что премьеру придется довольно существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов.

СМИ отмечают, что члены парламента смогут вносить поправки к предложению Т.Мэй. Это значит, что депутаты смогут высказать свои идеи по Brexit, которые они смогут представить на голосование.

Так, ожидается, что свое видение ситуации с Brexit представит Дж.Корбин. Также предложение могут представить активные сторонники Brexit в Консервативной партии, стремящиеся исключить из сделки с ЕС положение о "страховочном плане" для Ирландии. Кроме того, члены парламента могут предложить поправку, требующую нового референдума по Brexit.

Обсуждение и голосование по предложениям запланировано в палате общин на 29 января, то есть ровно за два месяца до предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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