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Мэй призвала к объединению все политические силы Великобритании для реализации Brexit

Сегодня, 04:07

Она заявила, что настало время оставить позади личные интересы

Фото: AFP
Мэй призвала к объединению все политические силы Великобритании для реализации Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fe1/533/5c3fe1533c50f.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fe1/533/5c3fe1533c50f.jpg Евросоюз Она заявила, что настало время оставить позади личные интересы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала к объединению все политические силы страны для реализации Brexit. Об этом она заявила перед входом в свою лондонскую резиденцию после того, как вечером в среду удержала за собой премьерский пост, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству.

"Нам необходимо конструктивно работать вместе над тем, чтобы изложить то, чего хочет парламент. Поэтому я приглашаю членов парламента из всех партий объединить усилия для продвижения вперед", — сказала Мэй, добавив, что "сейчас пришло время оставить в стороне собственные интересы".

По словам главы британского правительства, подавляющее большинство британцев считает необходимым, чтобы правительство реализовало Brexit, несмотря на то, что депутаты Палаты общин отвергли во вторник соглашение между Лондоном и Брюсселем. "Сделка с Евросоюзом, над заключением которой я работала, была отвергнута парламентариями с большой разницей в числе голосов. Я считаю своим долгом выполнить распоряжение британского народа о том, чтобы покинуть ЕС. И я намерена это сделать", — подчеркнула Мэй.

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Британский премьер сообщила, что уже провела нынешним вечером консультации с лидером партии "Либеральные демократы" Винсом Кейблом и лидерами парламентских фракций Шотландской национальной партии Иэном Блэкфордом и "Плайд камри" — Партии Уэльса Лиз Сэвилл-Робертс. Начиная же с четверга, по словам Мэй, будут проходить встречи высокопоставленных представителей британского правительства, включая ее саму, с "максимально широким кругом" политических сил, включая Демократическую юнионистскую партию (ДЮП), с которой тори заключили политический союз после последних всеобщих выборов. "Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии (Джереми Корбин) пока не принял решения об участии, но наша дверь остается открытой", — заметила глава правительства. Она также сказала, что теперь долгом политических сил страны является достижение консенсуса в реализации на практике итогов референдума о Brexit, состоявшегося в 2016 году.

Тереза Мэй удержала за собой пост премьер-министра Великобритании после того, как сумела преодолеть вотум недоверия своему правительству. С подобной инициативой — первой за последние четверть века — выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной для страны сделки с Евросоюзом по условиям выхода Великобритании из состава сообщества после того, как парламент отверг во вторник правительственное соглашение с властями ЕС об условиях Brexit рекордным в британской истории большинством в 230 голосов.

Однако во время голосования о доверии правительству, состоявшегося в среду в Палате общин, 325 депутатов выразили поддержку кабинету Терезы Мэй при том, что недоверие ему высказали 306 народных избранников.

Великобритания, ЕС, Мэй, Brexit, Тереза Мэй

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Источник:

ТАСС

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