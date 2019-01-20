Мэй проведет переговоры с министрами перед выступлением в парламенте по Brexit

В пятницу Мэй провела телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС, а также европейских институций

Фото: AFP

Мэй проведет переговоры с министрами перед выступлением в парламенте по Brexit //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4cb/787/5c44cb787342f.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4cb/787/5c44cb787342f.jpg 2019-01-20T21:35:00+02:00 Евросоюз В пятницу Мэй провела телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС, а также европейских институций

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье проведет телефонную конференцию с министрами, чтобы обсудить дальнейшие планы по Brexit.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Мэй в понедельник должна представить в парламенте свой план относительно того, как она продолжит выход Британии из Европейского Союза после того, как депутаты отклонили соглашение с ЕС.

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В пятницу Мэй провела телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС, а также европейских институций.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

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