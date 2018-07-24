Мэй рассказала, чем любит заниматься после "самой напряженной работы в мире"

Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное время от "самой напряженной работы в мире".

Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.

"Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть", — пояснила Мэй.

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Также отмечается, что Мэй назвала свою работу "самой стрессовой в мире".

Ранее Мэй сделала жесткое заявление по угрозе от России. Британский премьер решительно настроена на то, чтобы Великобритания сохранила позиции ведущей военной державы.

Также глава британского правительства известила парламентариев о том, что подняла во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом тему событий в Солсбери.

Кроме того, премьер-министр Британии заявила, что разговоры о присоединении России к "Большой семерке" не начнутся, пока Москва не перестанет вмешиваться в дела других стран.















