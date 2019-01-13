Мэй рассказала о последствиях отказа от Brexit

Сегодня, 23:43

Премьер добавила, что, если парламент не поддержит существующее предложение, Британия рискует выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения или остаться в ЕС

 

фото AFP
фото AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в колонке для издания Sunday Express назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".

Она подчеркнула, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС возвращает стране контроль над своими границами, "прекращая свободное передвижение раз и навсегда". Мэй добавила, что документ также дает Британии "контроль над своими законами, отменяя юрисдикцию Европейского суда в Великобритании".

Премьер добавила, что, если парламент не поддержит существующее предложение, Британия рискует выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения или остаться в ЕС. Она подчеркнула, что британские власти не могут подвести граждан, которые проголосовали за Brexit.

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"Это было бы катаcтрофическим и непростительным подрывом доверия к нашей демократии", – написала Мэй.

Как известно, 15 января Совет министров Великобритании должен окончательно определить необходимые меры по подготовке к Brexit без сделки.

Надежды Терезы Мэй на "рождественское чудо", которое убедило бы несговорчивых депутатов парламента в достоинствах ее соглашения с Евросоюзом, не оправдались. В случае если соглашение не будет ратифицировано парламентом, вариант "жесткого Brexit" станет для Великобритании, чей выход из ЕС должен состояться через 80 дней, "опцией по умолчанию",

Кроме того, британские депутаты обязали власти представить новый план по Brexit при неудаче с нынешним. За это требование 9 января проголосовали 308 депутатов британской Палаты общин, против высказались 297.
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