Мэй разрыдалась, объявляя об отставке: трогательное видео

Не сумев совладать с эмоциями, премьер, объявив о своей отставке, удалилась в лондонскую резиденцию в слезах

Тереза Мэй. Фото: AFP

Брифинг, на котором премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку со своей должности, выдался крайне эмоциональным.

Выступая перед множеством журналистов, глава британского правительства не смогла сдержать слез.

"В скором времени я оставлю свою должность, возможность занимать которую стала для меня главной честью в жизни. Я стала второй в истории женщиной-премьером Великобритании, но, определенно, не последней. Делаю это без злого умысла, но с огромной благодарностью за возможность служить моему любимому государству", – сказала отличающаяся сильным характером Мэй и, не сумев совладать с эмоциями, в слезах удалилась в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.

Стоит отметить, что после ее отставки Консервативной партии, которую она также возглавляет, придется избрать нового лидера. И одним из фаворитов на эту должность является экс-глава МИД Борис Джонсон.

Напомним, ранее в ряде иностранных государств отреагировали на решение главы британского Кабмина покинуть свою должность. В частности, заявления сделали в России, Германии, Ирландии и Нидерландах.

Мы также писали, что ранее в этом месяце Тереза Мэй уволила с поста министра обороны страны Гевина Уильямсона, подозреваемого в разглашении секретных данных насчет переговоров между Лондоном и китайской компанией Huawei о запуске в Соединенном Королевстве мобильной технологии 5G.

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