Мэй считает, что Brexit может "ускользнуть из рук"

По ее словам, Brexit может "ускользнуть из рук", если парламент не поддержит сделку с ЕС

Фото: Getty Images

Мэй считает, что Brexit может "ускользнуть из рук" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg 2019-04-07T01:45:00+03:00 Евросоюз По ее словам, Brexit может "ускользнуть из рук", если парламент не поддержит сделку с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что существует риск того, что страна не сможет покинуть Европейский Союз.

По ее словам, Brexit может "ускользнуть из рук", если парламент не поддержит сделку с ЕС, передает The Guardian.

"Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит выход Великобритании из страны без сделки, у нас теперь остается жесткий выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не выходить из ЕС", – заявила Мэй.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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