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Мэй считает, что будет неправильно для британцев участвовать в выборах в Европарламент

Сегодня, 02:16

Она высказалась против идеи отмены Brexit, которая набирает популярность в Великобритании

Фото: AFP
Мэй считает, что будет неправильно для британцев участвовать в выборах в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg Евросоюз Она высказалась против идеи отмены Brexit, которая набирает популярность в Великобритании

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не считает правильным для Великобритании участвовать в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по Brexit.

"Я твердо уверена в том, что было бы неправильно просить людей в Великобритании принять участие в этих выборах в Европарламент спустя три года после того, как они проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС", — сказала Мэй. Она высказалась против идеи отмены Brexit, которая набирает популярность в Великобритании.

Напомним, что ранее все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит на следующей неделе соглашение о выходе с Брюсселем, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

У Великобритании до 12 апреля будет возможность принять решение провести выборы в Европарламент, что открыло бы стране возможность долгосрочной отсрочки Brexit.

Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако саммит глав государств и правительств ЕС согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.

Британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:

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Тег ЕС, выход, британия, соглашение, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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