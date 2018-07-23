Мэй сделала жесткое заявление по угрозе от России

Великобритания даже после Brexit останется ведущей военной державой и будет противостоять внешним угрозам – в том числе и российской. Об этом заявила на встрече с общественностью северо-восточной Англии премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, передает ТАСС.

"Мы будем продолжать оставаться ведущей военной державой. Мы продолжаем признавать наличие тех угроз, которые наблюдаем", – сказала премьер, предложив "взглянуть в данный момент на Россию, с учетом того, что она делает в плане киберугроз и пропаганды".

Впрочем, по словам Мэй, "злонамеренной государственной деятельностью" отличаются "и другие страны".

"Глядя на то, что представляют собой эти угрозы, надо понимать, каким потенциалом нам необходимо обладать, чтобы с ними справляться", – подчеркнула глава правительства Великобритании.

Ранее сообщалось, что яд "Новичок", которым были отравлены экс-агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия и от которого позже пострадали еще двое людей в окрестностях Солсбери, был принесен сотрудницей ГРУ. Эта женщина входила в состав группы, которая осуществила атаку на семью Скрипалей, применив нервно-паралитическое вещество.

Напомним, что, по данным западных СМИ, сотрудники военной разведки России, известной, как ГРУ, которую обвиняют во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, могут быть ответственны за отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.