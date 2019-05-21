Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit

Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума

Тереза Мэй. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме по Brexit. Как сообщает Радио Свобода, об этом Мэй сказала сегодня журналистам.

По словам премьера, ее правительство готово пойти на определенные уступки для достижения согласия относительно плана выхода Великобритании из Европейского Союза, одно из них – голосование о проведении второго референдума.

Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановление относительно соглашения с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, отметила Мэй.

Ранее Мэй объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Очередное голосование должно состояться в начале июня.

Как сообщалось, британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

Как сообщалось, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение, предусматривающее политическое сотрудничество, свободную торговлю и партнерство после выхода Британии из Евросоюза.

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