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Мэй: Великобритания должна покинуть ЕС как можно быстрее

Сегодня, 04:20

Мэй напомнила, что голосовала три раза за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС

Фото: AFP
Мэй: Великобритания должна покинуть ЕС как можно быстрее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/39e/9bd/5ca39e9bd8b41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/39e/9bd/5ca39e9bd8b41.jpg Евросоюз Мэй напомнила, что голосовала три раза за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй надеется, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС, на котором было согласовано решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

"Я проголосовала три раза за то, чтобы выйти из ЕС. Если бы достаточное число депутатов проголосовали вместе со мной в январе, мы уже были бы вне Евросоюза. Мы не смогли добиться этого большинства в парламенте, и теперь я веду работу, чтобы добиться такого соглашения, которое получит большинство в Палате общин. Я хочу, чтобы выход из ЕС произошло как можно быстрее, и буду работать над этим", — пообещала Мэй.

"Искреннее сожалею, что я до сих пор не смогла уговорить парламент принять сделку, которая позволила бы Великобритании выйти в гладкой и упорядоченной форме", — резюмировала британский премьер.

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск. 

В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.


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Тег Великобритания, ЕС, выход, британия, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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