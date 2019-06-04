Мэй заявила, что именно сделает экономические отношения Британии и США еще крепче

Британский премьер уверена, что в отношениях двух стран есть "возможности, которые можно использовать

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Kirsty Wigglesworth.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что партнерские отношения между британским и американским бизнесом могут стать еще крепче, чему, по ее мнению, будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между двумя странами после выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом премьер запланировала заявить в Лондоне во время круглого стола с участием крупных компаний Великобритании и США.

Планируется, что Мэй примет участие во встрече вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который находится с трехдневным государственным визитом в Великобритании. Выдержки из ее речи распространила канцелярия премьер-министра.

"Это замечательные партнерские отношения, но я верю в то, что мы можем сделать их еще лучше", — заявит Мэй, пояснив при этом, что именно необходимо для укрепления существующих связей. "При помощи двустороннего соглашения о свободной торговле, более широкого экономического сотрудничества и продолжения совместной работы по поддержке, формированию мировой экономики и ее институтов, влияния на них, мы сохраним наши рынки свободными, честными и открытыми, а нашу промышленность — конкурентоспособной", — отмечается в выступлении Мэй.

Британский премьер уверена, что в отношениях двух стран есть "возможности, которые можно использовать, и проблемы, над преодолением которых необходимо работать сообща". "Благодаря такому диалогу, как сегодня, мы можем гарантировать, что наше экономическое партнерство не только продолжится, но и продолжит укрепляться в предстоящие годы, делая наши коммерческие организации более конкурентоспособными", — говорится в речи британского премьер-министра.

Напомним, что начавшийся в понедельник государственный визит Трампа в Великобританию завершится в среду, 5 июня. Государственный визит осуществляется по приглашению Ее Величества Елизаветы II.

Ранее мы писали, что мэр Лондона предложил недовольным победой Трампа американцам переехать в Британию.

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