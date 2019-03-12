Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, изменив сделку с ЕС по Brexit

Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию

Фото: AFP

Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, изменив сделку с ЕС по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e65/2aa/5c3e652aaaf6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e65/2aa/5c3e652aaaf6d.jpg 2019-03-12T02:24:00+02:00 Евросоюз Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник вечером по итогам переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия. Ее заявление транслировал телеканал "Скай ньюс".

"Если нам когда-нибудь придется использовать этот защитный механизм („бэкстоп", который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit — прим. ред.), он не может стать постоянным решением и шаблоном для наших будущих отношений. Сделка, по которой депутаты проголосовали в январе, не была достаточно ясной в этом вопросе, и потребовались юридически обязывающие изменения, чтобы определить все четко. Сегодня мы их согласовали", — сказала Мэй.

По словам премьера, правительство намерено опубликовать два документа, ставших результатом переговоров с ЕС. Первый из них — совместный юридически обязывающий документ, который дополняет соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем и касается сроков действия спорного механизма "бэкстоп", ставшего главным камнем преткновения на переговорах. Эта договоренность гарантирует, что ЕС не сможет бесконечно затягивать "бэкстоп", а у Лондона будет возможность прекратить действие механизма с помощью независимого арбитра. Во втором — совместном заявлении сторон — будут оговорены детали переговорного процесса, цель которого — заменить "бэкстоп" альтернативной договоренностью по вопросу об ирландской границе до 2020 года.

"Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию о том, что в случае, если механизм „бэкстоп" будет задействован, но переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, не оставляя надежды на достижение [альтернативной „бэкстопу"] договоренности в дальнейшем, то с позиции Великобритании ничто не будет мешать ей принять меры, в конечном итоге прекращающие действие "бэкстопа", — добавила Мэй. — Односторонние декларации часто делаются государствами при ратификации договоров".

Переговоры в Страсбурге состоялись накануне намеченного на 12 марта в Палате общин повторного голосования по проекту соглашения о Brexit. В прошлый раз британские депутаты с огромным перевесом в 230 голосов отвергли предложенную Мэй сделку с Брюсселем, к которой теперь согласованы юридически обязывающие поправки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, изменив сделку с ЕС по Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.