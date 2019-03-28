Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit

Она отметила, что не останется на должности до следующего этапа переговоров с ЕС

Фото: AFP

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c07/0c1/5c9c070c12174.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c07/0c1/5c9c070c12174.jpg 2019-03-28T01:41:00+02:00 Евросоюз Она отметила, что не останется на должности до следующего этапа переговоров с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что согласна уйти в отставку, если парламент примет соглашение о Brexit. Об этом сообщает Independent.

Заявление Мэй сделала на закрытом заседании с депутатами от Консервативной партии. Она отметила, что уйдет в отставку перед началом следующего этапа переговоров с Европейским Союзом, если те тори, которые отказываются поддержать предложенное ею соглашение, сделают это.

Читайте также Британские депутаты отвергли альтернативные варианты сделки с Евросоюзом по Brexit

"Я не останусь на посту для следующего этапа переговоров", – подчеркнула Мэй.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.