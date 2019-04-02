Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

По словам премьер-министра, выход со сделкой это наилучшие решение

Фото: AFP

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/39e/9bd/5ca39e9bd8b41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/39e/9bd/5ca39e9bd8b41.jpg 2019-04-02T20:42:00+03:00 Евросоюз По словам премьер-министра, выход со сделкой это наилучшие решение

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза. Об этом она сказала во вторник, выступив с телеобращением.

"Выход со сделкой это наилучшие решение, так что там необходимо дальнейшее продление статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС — ред.), такое (продление), чтобы оно было наиболее коротким", — сказала Мэй.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание.

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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