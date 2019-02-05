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Мэй заявила о твердом желаним избежать жесткой границы в Ирландии

Вчера, 23:39

Повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля

Фото: Getty Images
Мэй заявила о твердом желаним избежать жесткой границы в Ирландии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a02/34d/5c5a0234dd843.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a02/34d/5c5a0234dd843.jpg Евросоюз Повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй раз заявила о своем непоколебимом желании избежать жесткой границы между британской Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление главы британского правительства.

"Я здесь, чтобы подтвердить свое обязательство провести Brexit таким образом, который полностью исключает установление жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией – и это обязательство является непоколебимым", – заявила Мэй.

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Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля

4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

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Тег Ирландия, граница, Мэй, Brexit, Тереза Мэй

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