Британия угрожает Китаю из-за Гонконга

Лондон пригрозил Пекину последствиями, если права жителей Гонконга будут нарушаться

Фото: AFP

Если Китай не будет соблюдать подписанную с Великобританией договоренность по охваченному в последнее время беспорядками Гонконгу, Лондон угрожает Пекину последствиями.

2 июля министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант напомнил КНР о том, что еще в 1984 году Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение, в котором закреплены правило "одна страна — две системы" и основные свободы жителей Гонконга.

"Если это международное юридически обязательное соглашение не будет выполнено, то последуют серьезные последствия", — цитирует Ханта агентство Reuters.

Напомним, что 1 июля в Гонконге отмечали 22-ую годовщину перехода под юрисдикцию Китая – в 1997 году город, бывший до этого британской колонией, приобрел статус специального административного района. Торжественные церемонии по этому поводу были нарушены многотысячными протестами местных жителей.

В ходе протестных акций демонстранты устроили погром и ворвались в здание парламента, разбив фасадные окна. Не смогли им помешать и забаркадировавшиеся бойцы спецподразделения полиции, которые отступили вглубь комплекса. Спустя несколько часов здание парламента было освобождено.

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