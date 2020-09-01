МИД Дании вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства страны

В Дании серьезно отнеслись к очередному инциденту с российским истребителем

В Министерство иностранных дел Дании вызвали посла РФ из-за инцидента 28 августа над Балтийским морем, о котором ранее заявили в НАТО, когда российский самолет Су-27 нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу датского внешнеполитического ведомства.

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"Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Совершенно необходимо, чтобы все, в том числе и Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Такое послание было направлено сегодня российскому послу. Было четко указано, что это не должно повториться" , – заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

На своей странице в Twitter Кофод также написал, что Дания всегда будет защищать свое воздушное пространство и настаивать на выполнении международного права.

31 августа НАТО заявило, что российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство члена НАТО Дании, пытаясь перехватить бомбардировщик В-52 Военно-воздушных сил США над Балтийским морем в районе острова Борнхольм. Для противодействия нарушению были запущены датские самолеты быстрого реагирования.

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В Североатлантическом альянсе при этом отметили, что подобный инцидент "существенного нарушения международного права" произошел впервые за несколько лет, и они считают, что Россия вышла на "новый уровень провокационного поведения".

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Напомним, 29 августа Командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило о перехвате американскими военными шести российских военных самолетов у побережья Аляски в ночь с 27 на 28 августа.

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