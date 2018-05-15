МИД Франции сожалеет о присутствии французских политиков на открытии Керченского моста

Такой шаг являлся их личной инициативой, а не позицией страны

Присутствие французских политиков на открытии Керченского моста в оккупированном Крыму является их личной инициативе, и не отражает позицию официального Парижа. Об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге, говорится в сообщении ведомства.

Он заявил, что позиция Парижа четкая: соглашение, подписанное муниципалитетом города Мариньян с властью Евпатории, не отражает позицию французского правительства.

"Участие французских депутатов в церемонии открытия (моста) является их личной инициативой, о которой мы сожалеем: это противоречит международному праву и не является ответственностью французских властей", – заявил представитель МИД Франции.

Он напомнил, что Франция осуждает строительство Керченского моста, который помогает избавить Украину от полного доступа и использования своих международно признанных территориальных вод.

"Наша страна твердо привержена восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Изменение границ силой противоречит международному праву и в том числе обязательствам РФ", – напомнили в МИД Франции.

Как известно, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста. На церемонии также присутствовала французская делегация.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка по строительству Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

Отметим, что 14 мая в Керчи начали монтировать сцену и экраны для концерта, посвященного открытию оккупантами моста в Крым. Длина моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный полуостров и Краснодарский край РФ, составляет 19 километров. Он должен связать центр Керчи и микрорайон Аршинцево. Там сделали 4 остановки для общественного транспорта.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.