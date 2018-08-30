МИД Франции: Время миротворцев ООН на Донбассе еще не наступило

Сегодня, 02:24

Вопрос о миротворцах на Донбассе преждевременный, заявили в Париже

Миротворцы. Фото: архив
Миротворцы. Фото: архив

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что размещение миротворцев ООН на Донбассе преждевременно из-за отсутствия политической воли на местах.

"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - говорится в заявлении главы МИД Франции.

По словам Ле Дриана, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.

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Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу
Франция, мид, Донбасс, ООН, миротворцы
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Источник:

Интерфакс-Украина

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