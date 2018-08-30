МИД Франции: Время миротворцев ООН на Донбассе еще не наступило

Вопрос о миротворцах на Донбассе преждевременный, заявили в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что размещение миротворцев ООН на Донбассе преждевременно из-за отсутствия политической воли на местах.

"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - говорится в заявлении главы МИД Франции.

По словам Ле Дриана, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу.