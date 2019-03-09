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МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за притеснение женщин

Сегодня, 04:11

Ведомство не выполнило главные требования по квотам о количестве женщин на должностях

Фото: Сегодня
МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за притеснение женщин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/24e/64b/5c824e64b7f44.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/24e/64b/5c824e64b7f44.png Евросоюз Ведомство не выполнило главные требования по квотам о количестве женщин на должностях

Более 450 тысяч евро штрафа заплатит Министерство иностранных дел Франции за притеснения женщин. МИД не выполнило требования по распределению высоких должностей.

Как было принято о квотам, в силу закона о гендерном равноправии, еще с 2012-го года 40 процентов "руководящих портфелей" в МИД Франции должны принадлежать женщинам.

НО за 6 лет действия этого закона чиновники дотянули прошлом году этот показатель только до 39%. Лишь четверть послов Франции в других странах – женщины, столько же работают консулами. 

Именно поэтому ведомство обязано заплатить огромный штраф за невыполнение предписания закона.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади проходит марш за права женщин. Сотни людей пришли напомнить о том, что 8 марта – это день борьбы за права женщин. 

Кроме того, феминистская забастовка проходила в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия.

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Тег Франция, права, мид, штраф, женщины, министерство, права женщин

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