МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за притеснение женщин

Ведомство не выполнило главные требования по квотам о количестве женщин на должностях

Фото: Сегодня

МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за притеснение женщин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/24e/64b/5c824e64b7f44.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/24e/64b/5c824e64b7f44.png 2019-03-09T04:11:00+02:00 Евросоюз Ведомство не выполнило главные требования по квотам о количестве женщин на должностях

Более 450 тысяч евро штрафа заплатит Министерство иностранных дел Франции за притеснения женщин. МИД не выполнило требования по распределению высоких должностей.

Как было принято о квотам, в силу закона о гендерном равноправии, еще с 2012-го года 40 процентов "руководящих портфелей" в МИД Франции должны принадлежать женщинам.

НО за 6 лет действия этого закона чиновники дотянули прошлом году этот показатель только до 39%. Лишь четверть послов Франции в других странах – женщины, столько же работают консулами.

Именно поэтому ведомство обязано заплатить огромный штраф за невыполнение предписания закона.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади проходит марш за права женщин. Сотни людей пришли напомнить о том, что 8 марта – это день борьбы за права женщин.

Кроме того, феминистская забастовка проходила в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за притеснение женщин". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.