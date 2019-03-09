МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за притеснение женщин
Ведомство не выполнило главные требования по квотам о количестве женщин на должностях
Более 450 тысяч евро штрафа заплатит Министерство иностранных дел Франции за притеснения женщин. МИД не выполнило требования по распределению высоких должностей.
Как было принято о квотам, в силу закона о гендерном равноправии, еще с 2012-го года 40 процентов "руководящих портфелей" в МИД Франции должны принадлежать женщинам.
НО за 6 лет действия этого закона чиновники дотянули прошлом году этот показатель только до 39%. Лишь четверть послов Франции в других странах – женщины, столько же работают консулами.
Именно поэтому ведомство обязано заплатить огромный штраф за невыполнение предписания закона.
Напомним, в Киеве на Михайловской площади проходит марш за права женщин. Сотни людей пришли напомнить о том, что 8 марта – это день борьбы за права женщин.
Кроме того, феминистская забастовка проходила в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия.
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