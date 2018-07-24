МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугать

Вчера, 11:50

 Европа больше не может полагаться на Белый дом после заявления президента США

Фото: AFP
Фото: AFP

Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать импортными пошлинами. Об этом он написал на своей  Twitter.

"Никто не может быть заинтересован в карательных тарифах, так как в результате пострадают все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам предстоит пережить повторения подобного отношения и в будущем", – написал Маас.

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Напомним, на прошлой неделе Гайко Маас заявил, что Европа больше не может полагаться на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая, как и ожидалось, объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Для остальных стран, включая Украину, пошлины США работают с конца марта. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для "защиты национальной безопасности". ЕС, Мексика и Канада тогда получили отсрочку.
Германия, США, евросоюз, Дональд Трамп

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