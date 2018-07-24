МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугать

Европа больше не может полагаться на Белый дом после заявления президента США

Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать импортными пошлинами. Об этом он написал на своей Twitter.

"Никто не может быть заинтересован в карательных тарифах, так как в результате пострадают все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам предстоит пережить повторения подобного отношения и в будущем", – написал Маас.

Напомним, на прошлой неделе Гайко Маас заявил, что Европа больше не может полагаться на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая, как и ожидалось, объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Для остальных стран, включая Украину, пошлины США работают с конца марта. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для "защиты национальной безопасности". ЕС, Мексика и Канада тогда получили отсрочку.