Германия: НАТО – фундамент безопасности в Европе, нужно усилить европейскую часть

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

НАТО остается фундаментом безопасности в Европе, и Германия с Польшей хотели бы развивать сотрудничество в ЕС в сфере обороны для усиления европейского направления альянса. Об этом на фоне сообщений о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поссорились из-за политики НАТО, заявил в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

"НАТО – фундамент нашей безопасности в Европе. Мы хотим таким образом развивать наше сотрудничество, чтобы общая безопасность и оборонная политика ЕС усилили бы европейское направление в НАТО", - сказал Маас.

"Единый европейский голос и укрепление европейских мощностей сделает НАТО в целом сильнее", – полагает он.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу, а также действия Турции в Сирии.

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С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Более подробно о внешней политике французского президента читайте в материале "Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине".

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