МИД Германии обнародовал стратегию по достижению цели в установлении мира в Украине

Сегодня, 23:27

Стратегия включает в себя пять пунктов, первым из которых является необходимость имплементации минских договоренностей

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Германии обнародовало стратегию из пяти ключевых пунктов, которые должны помочь в достижении цели немецкого правительства – мира и стабильности в Украине.

Текст стратегии размещен на сайте ведомства.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Востоке, в Украине было убито более 10 тысяч человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", – отмечает МИД Германии.

Стратегия включает в себя пять пунктов, первым из которых является необходимость имплементации минских договоренностей.

Также в правительстве Германии отмечают, что не собираются терпеть нарушение международного права, в частности, в контексте аннексии Крыма.

"Для Германии ясно: неправомерное деяние не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", – говорится в тексте стратегии.

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Третьим пунктом стратегии отмечена необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.

Также в немецком правительстве подчеркивают необходимость оценки размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Германия будет продолжать поддерживать дискуссии о создании миссии ООН с целенаправленным мандатом", – говорится в тексте стратегии.

Пятым пунктом идет поддержка реформ в Украине.

"С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий. Речь идет не просто о помощи украинской экономике. Германия особенно поддерживает стремление украинцев к разнообразному и открытому обществу. Также правительство поддерживает модернизацию управления и децентрализацию в Украине" – отмечается в стратегии.

Как мы уже писали, что госсекретарь МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот назвал рост напряженности между Россией и Украиной худшим вариантом в данный момент.

Кроме того, правительство ФРГ призвало решать ситуация в Керченском проливе посредством переговоров, поскольку последние события там вызывает крайнюю обеспокоенность.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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Источник:

"Сегодня"

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