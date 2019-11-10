МИД Германии предостерегло Францию ​​от подрыва НАТО

Хайко Маас считает, что нельзя допустить раскол европейцев в сфере безопасности

Хайко Маас / Фото: AFP

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Францию ​​от подрыва Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале Der Spiegel.

Маас отметил, что после недавних событий, таких как вывод США своих войск из Сирии без участия ближайших партнеров, вторжение Турции в Сирию без предупреждения Европы и США и заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО, поднимают вопрос надежности партнеров.

"В последние годы неоднократно говорилось: Германия должна взять на себя больше ответственности за мир и безопасность во всем мире. В этот исторический момент мы видим, что кроме этой задачи есть еще одна, еще более насущная: мы должны взять на себя ответственность за сохранение нашей собственной безопасности в Европе и Германии вообще", – отметил министр.

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Он отметил, что Германия должна объединиться с "французскими друзьями" чтобы достичь сильной Европы.

"Для Германии это понятно: было бы ошибкой, если бы мы подорвали НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не смогут эффективно защитить себя", – заявил глава МИД Германии.

"В будущем мы, европейцы, должны будем взять на себя гораздо больше ответственности за нашу безопасность. Вот почему вместе с Францией мы прилагаем все усилия, чтобы построить Европу, которая гораздо теснее сотрудничает в политике безопасности", – добавил он.

Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскол европейцев в сфере безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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