Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В МИД подтвердили гибель украинца в Польше

Сегодня, 16:07

Дипломаты подтвердили гибель украинца на реставрации королевского замка в Кракове

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В МИД подтвердили гибель украинца в Польше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg Евросоюз Дипломаты подтвердили гибель украинца на реставрации королевского замка в Кракове

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинского рабочего во время работ по реставрации королевского замка в польском Кракове.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Полиция подтвердила, что погибший был гражданином Украины. Родные проинформированы. Консул принимает необходимые в такой ситуации меры", – заявил дипломат.

Стоит отметить, что случай гибели украинца в Польше – уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.

Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.

Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Польша, мид, украинец, краков

Вы сейчас просматриваете новость " В МИД подтвердили гибель украинца в Польше". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода в Польше: ураганный ветер срывал крыши и повалил тысячи деревьев

Сегодня, 12:23

За сутки польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды

В Польше избили украинца-водителя Uber: прокуратура отреагировала

Вчера, 10:32

Гражданин Украины Роман Куликов смог записать факт избиения и оскорблений в его адрес на мобильное устройство

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

У Юлии Началовой начался отек мозга

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

"Они вооружены до зубов": что происходит в Луганске, - СМИ

Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера

Гройсман назвал курс доллара в 2019 году
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Какие джинсы станут популярнее, чем скинни, момс и бойфренды

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна