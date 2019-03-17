В МИД подтвердили гибель украинца в Польше
Дипломаты подтвердили гибель украинца на реставрации королевского замка в Кракове
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинского рабочего во время работ по реставрации королевского замка в польском Кракове.
Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
"Полиция подтвердила, что погибший был гражданином Украины. Родные проинформированы. Консул принимает необходимые в такой ситуации меры", – заявил дипломат.
Стоит отметить, что случай гибели украинца в Польше – уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.
Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.
Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В МИД подтвердили гибель украинца в Польше". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Непогода в Польше: ураганный ветер срывал крыши и повалил тысячи деревьев
За сутки польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды