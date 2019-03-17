В МИД подтвердили гибель украинца в Польше

Дипломаты подтвердили гибель украинца на реставрации королевского замка в Кракове

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В МИД подтвердили гибель украинца в Польше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg 2019-03-17T16:07:00+02:00 Евросоюз Дипломаты подтвердили гибель украинца на реставрации королевского замка в Кракове

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинского рабочего во время работ по реставрации королевского замка в польском Кракове.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Полиция подтвердила, что погибший был гражданином Украины. Родные проинформированы. Консул принимает необходимые в такой ситуации меры", – заявил дипломат.

Стоит отметить, что случай гибели украинца в Польше – уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.

Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.

Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.

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