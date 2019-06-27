МИД Польши: Надежды на то, что РФ прекратит войну с Украиной – бесполезны

В Польше считают, что решение Совета не приведет к тому, что РФ прекратит нарушать международное право

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Надежды, что такое решение ПАСЕ устранит нарушения Россией международного права, прекратит войну с Украиной, даст власть в Крыму правомерному владельцу, то есть украинскому народу напрасны. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковський в интервью телеканалу TVP.

Заместитель министра иностранных дел прокомментировал резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая восстановила все права россиянам, которые были отменены в 2014 году после российской агрессии в Украине и аннексии Крыма.

"У меня есть сомнения, и время покажет, стоило ли давать такой шанс", - сказал заместитель главы польской дипломатии. По его мнению, поведение России не дает надежды на то, что что-то изменится в деле нарушения международного права.

"Нет никаких признаков того, что метод будет эффективен. Отсюда и противоположность взглядов польских парламентариев", - добавил он. По его мнению, нет надежды, что такое решение Совета приведет к тому, что РФ прекратит нарушать международное право. Дипломат сомневается, что Россия прекратит войну с Украиной, откажется от власти в Крыму и над контролем украинцев.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

Между тем, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

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