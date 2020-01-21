Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

МИД Польши назвал причину вандализма на братской могиле воинов УПА

21 января, 20:54

Поляки назвали вандализм попыткой рассорить Киев с Варшавой

/ Фото: Pixabay

В Министерстве иностранных дел Польши акт вандализма на братской могиле бойцов Украинской повстанческой армии назвали попыткой поссорить Киев и Варшаву.

Об этом идет речь в заявлении дипломатического ведомства, опубликованного на его Twitter.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", – говорится в сообщении.

Реклама

Дипломаты заверили, что соответствующие польские службы будут расследовать этот вопрос.

В тренде
Сенат США рассматривает импичмент Трампа: онлайн-трансляция
Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Напомним ранее неизвестные устроили погромв Центре визуальной культуры в Киеве. Нападавшие избили охранника, а после разбили стены галереи и забрали часть работ.

Также в Швеции политик Мартин Стрид был вынужден уйти из партии "Шведские демократы" после того, как назвал мусульман "не совсем людьми". Помимо этого, он также отметил, что хочет освободить мусульман от ислама.

Также ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области вандалы разгромили 16 надгробий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша МИД вандализм УПА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз
Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планете
Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планетеFun
Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно
Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратноFun
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...