МИД Польши назвал причину вандализма на братской могиле воинов УПА

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В Министерстве иностранных дел Польши акт вандализма на братской могиле бойцов Украинской повстанческой армии назвали попыткой поссорить Киев и Варшаву.

Об этом идет речь в заявлении дипломатического ведомства, опубликованного на его Twitter.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", – говорится в сообщении.

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Дипломаты заверили, что соответствующие польские службы будут расследовать этот вопрос.

Напомним ранее неизвестные устроили погромв Центре визуальной культуры в Киеве. Нападавшие избили охранника, а после разбили стены галереи и забрали часть работ.

Также в Швеции политик Мартин Стрид был вынужден уйти из партии "Шведские демократы" после того, как назвал мусульман "не совсем людьми". Помимо этого, он также отметил, что хочет освободить мусульман от ислама.

Также ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области вандалы разгромили 16 надгробий.

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