МИД Великобритании: Оправдание РФ в деле Скрипаля становятся все абсурднее

Джонсон считает, что такая стратегия является для России классической

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Скрипаля.

Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали" Новичок ". В другой раз, что делали "Новичок", но все его запасы были уничтожены. Еще в другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию", – заявил Джонсон.

"Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая русская стратегия скрыть иглу правды в стоге лжи и затмения", – добавил британский министр.

В своем Twitter Джонсон также сообщил, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Очень сильная поддержка ответа Великобритании со стороны наших союзников, друзей и партнеров", – написал он.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. При этом он заверил, что и Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.

Как сообщалось, Россия завела дело по факту покушения на умышленное убийство дочери Скрипаля и заявила о готовности к сотрудничеству с компетентными органами Великобритании.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.