МИД Великобритании: Оправдание РФ в деле Скрипаля становятся все абсурднее

Сегодня, 11:49

Джонсон считает, что такая стратегия является для России классической

Фото: twitter.com/BorisJohnson
Фото: twitter.com/BorisJohnson

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Скрипаля.

Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали" Новичок ". В другой раз, что делали "Новичок", но все его запасы были уничтожены. Еще в другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию", – заявил Джонсон.

"Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая русская стратегия скрыть иглу правды в стоге лжи и затмения", – добавил британский министр.

В своем Twitter Джонсон также сообщил, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Очень сильная поддержка ответа Великобритании со стороны наших союзников, друзей и партнеров", – написал он.

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Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. При этом он заверил, что и Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.

Как сообщалось, Россия завела дело по факту покушения на умышленное убийство дочери Скрипаля и заявила о готовности к сотрудничеству с компетентными органами Великобритании.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
Россия, Великобритания, джонсон, Скрипаль, отравление Скрипаля
Источник:

Европейская правда

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