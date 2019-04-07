МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета на въезд в страну главе ДСВР

Встреча должна состояться в понедельник, восьмого апреля

Kelemen Hunor. Фото: Facebook

МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета на въезд в страну главе ДСВР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/99d/75e/5ca99d75e8bda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/99d/75e/5ca99d75e8bda.jpg 2019-04-07T09:53:20+03:00 Евросоюз Встреча должна состояться в понедельник, восьмого апреля

МИД Венгрии вызвал на встречу посла Украины в Будапеште из-за отказа въехать главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену на Украину. Встречу планируют на понедельник, восьмого апреля, сообщило агентство Аджерпрес.

Сам Келемен сообщил, что ему не позволили въехать на Украину "без какого-либо ясного объяснения". "Мне попросту сказали, что я не могу въехать в страну", — написал глава ДСВР в Facebook, уточнив, что продолжительность запрета составляет полтора года. По его словам, в Ужгороде он планировал принять участие в торжествах по случаю 30-летия основания Венгерского культурного союза на Закарпатской Украине.

Венгерскому агентству МТИ Келемен сообщил, что он предъявил румынский дипломатический паспорт и сообщил МИД Румынии о запрете на въезд на Украину. Он намерен обратиться в посольство Украины в Бухаресте за объяснениями. Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер назвал отказ украинских властей "неприемлемым".

Напомним, ранее украинские пограничники не пустили в Украину двух российских граждан, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Второй россиянин назвал целью визита отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия".

Также пограничники отказали во въезде на территорию Украины российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой за незаконное посещение оккупированного Крыма. За последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в Украину 140 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.

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