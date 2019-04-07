Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета на въезд в страну главе ДСВР

Сегодня, 09:53

Встреча должна состояться в понедельник, восьмого апреля

Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Фото: Facebook
МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета на въезд в страну главе ДСВР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/99d/75e/5ca99d75e8bda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/99d/75e/5ca99d75e8bda.jpg Евросоюз Встреча должна состояться в понедельник, восьмого апреля

МИД Венгрии вызвал на встречу посла Украины в Будапеште из-за отказа въехать главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену на Украину. Встречу планируют на понедельник, восьмого апреля, сообщило агентство Аджерпрес.

Сам Келемен сообщил, что ему не позволили въехать на Украину "без какого-либо ясного объяснения". "Мне попросту сказали, что я не могу въехать в страну", — написал глава ДСВР в Facebook, уточнив, что продолжительность запрета составляет полтора года. По его словам, в Ужгороде он планировал принять участие в торжествах по случаю 30-летия основания Венгерского культурного союза на Закарпатской Украине.

Венгерскому агентству МТИ Келемен сообщил, что он предъявил румынский дипломатический паспорт и сообщил МИД Румынии о запрете на въезд на Украину. Он намерен обратиться в посольство Украины в Бухаресте за объяснениями. Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер назвал отказ украинских властей "неприемлемым".

Напомним, ранее украинские пограничники не пустили в Украину двух российских граждан, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Второй россиянин назвал целью визита отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия".

Также пограничники отказали во въезде на территорию Украины российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой за незаконное посещение оккупированного Крыма. За последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в Украину 140 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пограничники, посол, Украина, граница Украины , МИД Венгрии

Вы сейчас просматриваете новость " МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета на въезд в страну главе ДСВР". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину

5 апреля, 15:51

Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет

Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед

5 апреля, 14:59

В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу

Порошенко уволил первого замглавы Госпогранслужбы

5 апреля, 10:10

Серватюк был назначен первым заместителем Госпогранслужбы 17 ноября 2014 года

На границе Украины задержали россиянина с двумя пистолетами

Вчера, 09:57

Пистолет и револьвер мужчина спрятал под верхней одеждой, но оружие учуяла служебная собака

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Советы бегуньям с большой грудью

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию
Загрузка...

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Сегодня, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Вчера, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине

Вчера, 07:00

Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)