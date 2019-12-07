МИД Венгрии назвал условие, при котором не будет блокировать вступление Украины в НАТО

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству

Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом, эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины", передает радио Свобода. "Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднем образовании – ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные ожидания относительно новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского. "Новый президент, новая надежда", – отмечает он.

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Венгерский чиновник вновь повторил обнародованную им же позицию 4 декабря. Как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, подчеркнул Сийярто.

Как известно, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. "Для избежания того, чтобы языковая проблема стала источником межэтнической напряженности в Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в ее языковой политике. Власти до сих пор не сделали этого, в том числе в недавнем законе о государственном языке", – говорится в выводах Венецианской комиссии, размещенных на сайте Совета Европы.

Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Это вызвало истерику у российских властей, которые даже созвали по этому поводу заседание Совета Безопасности ООН.

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