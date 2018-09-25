Миграционный поток в Европу значительно уменьшился – МОМ

В этом году число мигрантов и беженцев по сравнению с прошллым годом уменьшилось почти вдвое

Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 80 тысяч человек, более 1700 человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

"По состоянию на 23 сентября в Европу прибыли 80 602 мигранта и беженца", - заявил журналистам в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман.

"Официально задокументирована смерть 1730 человек в Средиземном море", – добавил он.

Основным направлением миграции в этом году является Испания, на которую приходится 44% прибывших (более 35,6 тыс.). Греция приняла с начала года около 23 тысяч мигрантов и беженцев, Италия – более 21 тысячи. Приток в Италию резко сократился: в сентябре туда прибыло в шесть раз меньше мигрантов и беженцев, чем в Испанию.

Официальный представитель напомнил, что в прошлом году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыли более 133 тысяч мигрантов и беженцев, а в 2016 году – более 302 тысяч.

Всего в мире, по данным МОМ, с начала 2018 года погибли 2735 мигрантов и беженцев. При этом средиземноморский маршрут миграции в Европу остается самым опасным.

Ранее сообщалось, что Италия ужесточила миграционное законодательство.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС, которые не проявляют солидарности с миграцией, должны покинуть Шенгенскую зону.