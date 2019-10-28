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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше

28 октября, 15:30

Три человека госпитализированы в больницу

Фото польских СМИ

Фото польских СМИ

В понедельник, 27 октября, вблизи села Шероновице (Опольское воеводство) произошло ДТП с участием микроавтобуса, которым путешествовали граждане Украины. Три человека госпитализированы в больницу, передают местные СМИ.

Около 17:00 в Опольском воеводстве на шоссе №88 произошла авария – транспорт с 7 пассажирами сошел с дороги и врезался в остановку, после чего перевернулся. Водитель объяснил на месте, что транспорт неожиданно подскочил.

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Пассажиры микроавтобуса – граждане Украины. Двое из них в тяжелом состоянии, один получил легкие травмы. Всех троих доставили в больницу. Остальные пострадавшие не нуждались госпитализации.

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Фото: Шеметов Максим

Как мы писали ранее, в Чехии произошло ДТП с участием украинцев. Так, микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате аварии 10 человек получили травмы – трое женщин и семеро мужчин.

Кроме того, 19 октября в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших. По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

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