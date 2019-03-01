Минфин Франции сообщил о снижении роста экономики страны из-за протестов "желтых жилетов"

Согласно данным региональных властей, ущерб от манифестаций в Париже превысил 15 млн евро

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Минфин Франции сообщил о снижении роста экономики страны из-за протестов "желтых жилетов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e2/375/5c69e2375c440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e2/375/5c69e2375c440.jpg 2019-03-01T00:13:00+02:00 Евросоюз Согласно данным региональных властей, ущерб от манифестаций в Париже превысил 15 млн евро

Акции протеста движения "желтых жилетов" замедлили рост французской экономики в последние три месяца на 0,2%. Об этом сообщила в четверг радиостанция "Франс энфо" со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

"Издержки очень высокие, речь идет о ежеквартальном замедлении роста в 0,2%", — сказал Ле Мэр. При этом министр подчеркнул, что "манифестации ведут в никуда, они ведут в тупик".

Ранее Ле Мэр сообщил о том, что французское правительство подготовит план действий в отношении регионов, понесших наибольшие потери в результате акций протеста "желтых жилетов". Проект плана действий должен быть передан на рассмотрение премьер-министра в ближайшие три недели.

Согласно данным региональных властей, ущерб от манифестаций в Париже превысил 15 млн евро, в Тулузе убытки составили более 4 млн евро, в Бордо — 2 млн евро. По данным министерства экономики и финансов, в регионах снижение объема продаж в магазинах и ресторанах, многие из которых вынуждены закрываться по субботам в связи с протестами, составило от 20% до 60%.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября прошлого года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протестные акции зачастую сопровождаются беспорядками, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение "желтых жилетов" отображает "гигантский коллективный провал", в котором он также поучаствовал.

Напомним, пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с "утерей доверия к прокуратуре".

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филип во вторник сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.

Отметим, спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.

В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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