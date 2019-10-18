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Минимум 35 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии

18 октября, 23:01

Большинство — 25 человек — получили травмы в Барселоне

Минимум 35 человек пострадали в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона.

Большинство — 25 человек — получили травмы в Барселоне.

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В Каталонии началась всеобщая забастовка. В разных городах региона проходят многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских.

Видео: Reuters

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По предварительным данным, в Барселоне задержаны 10 человек. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

Напомним, ранее на этой неделе, помимо вынесения приговора девяти бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

Это спровоцировало новую волну беспорядков в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты в которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости.

Все подробности в спецтеме Протесты в Барселоне

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Источник: ТАСС

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