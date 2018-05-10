Министерство обороны Чехии утверждает, что в стране не тестировали и не производили "Новичок"

В Чехии не изготавливалось и не хранилось нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипача и его дочь. Об этом заявила министр обороны Чехии Карла Шлехтова после закрытого заседания Комитета по международным делам Палаты депутатов (нижняя палата парламента), сообщают Ceske Noviny.

"Я могу сказать, что комитет завершил переговоры по резолюции, в которой отмечается, что Чешская Республика никогда не производила и не хранила нервно-паралитический агент типа" Новичок", – сказала Шлехтова.

Председатель комитета Заоралек добавил, что депутаты всех партий согласились с объяснениями и фактами, представленными экспертами.

"Информация, которая имеет важное значение для общественности, заключается в том, что в Чешской Республике такие вещества не производятся", – сказал он.

Как известно, чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Министерство иностранных дел Чехии ранее объясняло, что яд, использованная во время атаки в Великобритании, называется А-234, а потому это другой вариант агента, не тот, который тестировал чешский Институт военных исследований в Брно.

Земан ранее заявил, что его страна в 2017 году произвела в небольшом количестве, испытала и уничтожила нервно-паралитическое вещество под названием A230. По его словам, использованный в Британии "Новичок" и A230 относятся к одному типу ядовитых веществ.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".