Министр обороны Швеции обвинил своего российского коллегу во лжи

Сегодня, 02:44

НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министр обороны Швеции, которая готовится к военному кризису, Петер Гультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО, передает DW.

 "То, что описывает министр обороны России – это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", – сказал Гультквист.

Ранее, выступая 24 июля на коллегии Минобороны РФ Шойгу рассказал об обеспокоенности Москвы втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО. 

"В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", – сказал Шойгу.

В ответ на это министр обороны Швеции заявил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

"Швеция свободна от военных альянсов, и мы принимаем собственные решения. Это было ложное высказывание", – сказал Гультквист.

Как сообщалось, правительство Швеции закупит американскую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot – управлению материального обеспечения Минобороны страны уже дано соответствующее поручение, сообщил глава министерства Петер Хультквист.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко посетил Швецию, где провел результативную встречу с главнокомандующим Вооруженных сил этого скандинавского государства Микаэлем Бюденом и ознакомился с новейшими образцами вооружения.
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