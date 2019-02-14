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Министр в Британии жестко оконфузился с именем президента Еврокомиссии

Сегодня, 01:24

По какой-то причине Стивен Баркли решил, что высокопоставленного чиновника зовут Жаль-Поль

Стивен Баркли
Стивен Баркли. Фото: AFP
Министр в Британии жестко оконфузился с именем президента Еврокомиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3fc/f76/5c63fcf7660b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3fc/f76/5c63fcf7660b9.jpg Евросоюз По какой-то причине Стивен Баркли решил, что высокопоставленного чиновника зовут Жаль-Поль

Глава британского министерства по вопросам выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза Стивен Баркли очень жестко оконфузился, перепутав имя президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Как слышно на записи его беседы с журналистами, по какой-то причине министр Brexit решил, что высокопоставленного чиновника зовут Жаль-Поль.

 

"Это основано на взаимодействии премьер-министра и Жан-Поля Юнкера на прошлой неделе", – сказал он.

Впрочем, подобная оговорка для Баркли может быть простительна, учитывая недолгий срок, что он находится на своей должности. Напомним, что он был назначен на замену своему предшественнику Доминику Раабу 16 ноября.

В то же время Юнкер и сам не "без греха" – на саммите ЕС он вновь проявил свой эксцентричный характер, взъерошив прическу своей коллеги, потом он корчил гримасы и погладил по руке другую женщину.

Как мы уже писали, ранее оконфузилась и глава британского правительства Тереза Мэй – из-за недостатка грациозности ее реверанс принцу Уильяму ее сравнили с роботом и Горлумом из "Властелина колец".

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Тег Великобритания, курьез, конфуз, юнкер, Brexit

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