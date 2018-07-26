Министры Германии поздравили Трампа и Юнкера с успехом

Взаимные уступки положат конец торговой войне между США и ЕС, надеются в Берлине

Члены правительства Германии приветствуют решение приостановить введение дополнительных пошлин, пока ведутся переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС, к которому пришли президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкерю

"Поздравляю Юнкера и Трампа с достижением прорыва, благодаря которому мы избежим торговой войны и спасем миллионы рабочих мест!" – написал в своем микроблоге Twitter министр экономики ФРГ Питер Альтмайер.

Он назвал ряд торговых соглашений, заключенных между Брюсселем и Вашингтоном, "отличной новостью для глобальной экономики".

Меньше воодушевления проявил его коллега из министерства иностранных дел Хайко Маас.

"Это не тот результат, к которому мы стремились, но это отразится на дальнейших дебатах, в частности о свободной торговле и протекционизме", – заявил он на пресс-конференции в Сеуле

Маас напомнил, что Америка и Европа не являются противниками.

"Мы партнеры и союзники с общими ценностями и интересами", – сказал глава немецкого МИДа, анонсировав будущую работу над проблемой недобросовестной торговли и реформу Всемирной торговой организации.

"Европа доказала, что не позволяет расколоть себя", - добавил в своем Twitter министр.

Как уже сообщалось, соглашение между Трампом и Юнкером было достигнуто на встрече, которая состоялась 26 июля в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что договорился с Юнкером работать над ликвидацией пошлин и субсидий.