Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем

На сайте проекта Министерства культуры Франции исправили информацию, где адрес музея в Севастополе был указан как территория Российской Федерации.

Сперва Минкульт в информации о Ночь музеев-2018 на интерактивной карте указал адрес Севастопольского художественный музей им. М. Крошицкого: "пр. Нахимова, Российская Федерация".

Географическая деталь попала в поле зрения СМИ. После этого описание к севастопольскому музею исправили, указав: пр. Нахимова, 9, Севастополь, Украина.

Напомним, недавно телеканал Euronews выпустил сюжет о военных учениях для школьников из Крыма, при этом "забыв" упомянуть об аннексии полуострова. Материал появился на сайте канала 23 января.

Позже канал исправил свой сюжет о Крыме, в котором не было указания о российской оккупации полуострова.

Как известно, Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров, введя туда войска и проведя так называемый "референдум". Западные страны ввели санкции против РФ за нарушения международного права.