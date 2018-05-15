Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем

Сегодня, 02:01

На сайте проекта Министерства культуры Франции исправили информацию, где адрес музея в Севастополе был указан как территория Российской Федерации.

Сперва Минкульт в информации о Ночь музеев-2018 на интерактивной карте указал адрес Севастопольского художественный музей им. М. Крошицкого: "пр. Нахимова, Российская Федерация".

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Географическая деталь попала в поле зрения СМИ. После этого описание к севастопольскому музею исправили, указав: пр. Нахимова, 9, Севастополь, Украина.

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Напомним, недавно телеканал Euronews выпустил сюжет о военных учениях для школьников из Крыма, при этом "забыв" упомянуть об аннексии полуострова. Материал появился на сайте канала 23 января. 

Позже канал исправил свой сюжет о Крыме, в котором не было указания о российской оккупации полуострова.

Как известно, Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров, введя туда войска и проведя так называемый "референдум". Западные страны ввели санкции против РФ за нарушения международного права.
Россия, севастополь, карта, министерство

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