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Минобороны Словакии хочет пригласить на службу американских военных

20 августа, 03:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Словакии рассчитывают на консультирование и подготовку военнослужащих

Словацкое Министерство обороны предлагает предоставить возможность военным Соединенных Штатов Америки служить в Словакии. Соответствующее решение уже одобрено правительством и ожидает рассмотрения парламентом страны, сообщает "Радио Свобода".

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Речь идет о четырех военных, главной задачей которых должно быть "предоставление консультаций и подготовка военнослужащих вооруженных сил Словакии".

Как отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь, это предложение не является беспрецедентным, поскольку представители вооруженных сил США уже бывали в Словакии раньше.

"Поэтому речь идет о долговременном и длительном сотрудничестве на высоком уровне с нашими главными союзниками, включая интенсивное военное сотрудничество в области военных учений и консультаций", – пояснил он.

Если парламент Словакии одобрит предложение Министерства обороны, американские военные начнут службу 1 октября 2020 в городе Мартин и будуть служить 36 месяцев. Все расходы, связанные с пребыванием военных США в Словакии, возьмет на себя американская сторона.

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Напомним, 15 августа Польша и Соединенные Штаты заключили договор об усилении военного сотрудничества. Польский президент Анджей Дуда уверен, что в результате договора в Польше не просто станет больше солдат США и американской инфраструктуры, но возрастет гарантия, что в случае опасности солдаты Польши и США "встанут плечом к плечу и защитят от любой угрозы".

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

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Словакия США военные
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