Минздравы стран Евросоюз проведут экстренные консультации из-за вспышки коронавируса

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз проведет 7 февраля экстренные консультации по мерам предупреждения распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Представители министерств здравоохранения государств ЕС проведут в пятницу экстренные консультации по вспышке коронавируса", — говорится в документе.

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Добавим, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. На судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины. Среди заболевших нет украинцев. Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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