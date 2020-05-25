Мир наблюдает завершение американского века и наступление азиатского – ЕС

Мир в настоящее время наблюдает завершение американского века и наступление азиатского. Пандемия COVID-19 ускорила этот процесс. Такое мнение высказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции с главами диппредставительств в Германии.

"Во-первых, мы живем в мире без лидеров, где Азия будет играть все более важную роль – с точки зрения экономики, безопасности и технологий. Аналитики уже давно говорят о конце американской системы и наступлении Азиатского века. Сейчас это происходит у нас на глазах", – сказал он.

По его мнению, пандемия COVID-19 стала своего рода ускорителем этого процесса.

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"Если 21-й век окажется веком азиатским, а 20-й был американским, то пандемия вполне может запомниться как поворотный момент этого процесса", - добавил он.

Боррель подчеркнул, что "спрос на многостороннее сотрудничество никогда еще не был так велик".

"Но предложение отстает. Это первый крупный кризис за последние десятилетия, когда США не возглавляют международную реакцию. Может быть, им все равно, но куда бы мы ни посмотрели, мы видим растущее соперничество, особенно между США и Китаем", - отметил он.

По его словам, "соперничество между США и Китаем оказывает серьезное, часто парализующее воздействие на многостороннюю систему".

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"В Совете Безопасности ООН, G20, ВОЗ и в других странах существует гораздо больше разногласий и вето, а также меньше соглашений", - отметил он.

Кроме того, по словам Борреля, пандемия показала, что "мир становится все более цифровым, а также более управляемым государством".

Ключевые вопросы будут заключаться в следующем: кто будет контролировать цифровые сети? А кто будет устанавливать правила и стандарты?

"Наша модель глобализации находится под давлением. Нам нужен более стратегический подход к управлению уязвимостями и зависимостями, – продолжил он. – И, наконец, мир рискует стать менее свободным, менее процветающим, более неравноправным, более фрагментированным".

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 5 428 388 случаев заражения коронавирусом, умерли 345 375 человек.

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