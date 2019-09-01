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Мир не вынес урок из трагедии – Дуда о Второй мировой войне

1 сентября, 15:36

Польша будет хранить память о нацистских преступлениях, заботясь о музее на месте бывшего нацистского концлагеря

/ Фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что трагедия Второй мировой войны не стала уроком для современного мира, в котором продолжают совершаться серьезные преступления. Об этом он сказал во время выступления в центре Варшавы по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

"В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид", — подчеркнул он.

"50, а по другим расчетам — почти 80 млн человек поглотил тот страшный военный конфликт, который начался 80 лет назад", — сказал Дуда, пояснив, что это число складывается не только из непосредственных жертв военных действий, но и умерших от голода и болезней.

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"Это самое страшное событие в современной истории человечества. Мы помним и должны помнить. Для этого все мы здесь", — добавил польский лидер.

Также Дуда пообещал, что Польша будет хранить память о нацистских преступлениях, в том числе заботясь о музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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"На нашей земле немцы оставили машину для убийства. Мы заботимся о ее сохранности, чтобы она свидетельствовала о том, что там произошло", — отметил он.

Напомним, мы писали, что в памятных мероприятиях в Варшаве участвует президент Украины Владимир Зеленский. Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Анджея Дуды.

Также сообщалось, что лидер Германии извинился перед поляками за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

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Польша годовщина вторая мировая война Дуда

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