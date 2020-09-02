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Мир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны: 75 лет с подписания Акт о капитуляции

2 сентября, 12:09

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Война завершилась подписанием капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури"

Мир отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года Япония – сателлит Третьего рейха – подписала Акт о капитуляции на борту американского линкора "Миссури".

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Крупнейшая в истории человечества война началась 1 сентября 1939 года – когда нацистская Германия напала на Польшу. Главными союзниками Третьего рейха стали фашистская Италия и Японская империя. А США, Великобритания, Советский Союз и Китай образовали антигитлеровскую коалицию. За шесть страшных лет боевые действия охватили 40 стран на трех континентах, они велись в водах всех океанов планеты. Также Вторая мировая война стала первым и единственным военным конфликтом, в котором было применено ядерное оружие. По приблизительным данным, война унесла жизни 80-ти миллионов человек. Из них 14-ть миллионов – украинцы.

Напомним, Украина ежегодно 22 июня отмечает День скорби и памяти жертв Второй мировой войны. Именно в этот день 79 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Тогда, в четыре часа утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

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А совсем недавно фашистов и Вторую мировую вспомнили в контексте протестов в Беларуси. Военные Беларуси заявили в своем Telegram-канале о том, готовы взять под охрану тысячи мемориалов и памятников, чтобы не допустить осквернения этих мест участниками протестов против президента Александра Лукашенко.

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вторая мировая война капитуляция

Источник: Сегодня

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