Мир захлестнула волна страшных лесных пожаров

Лесные пожары в Греции, Потругалии и Испании привели к серьезным повреждениям и человеческим жертвам

Из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира сейчас борются с лесными пожарами. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.

Две недели подряд Греция ведет трагический подсчет жертв лесных пожаров. Накануне от ожогов и отравления дымом в больнице умер пожилой мужчина. Еще 40 травмированных – сейчас под наблюдением медиков.

Люди обвиняют спасателей – мол, реагировали на первые возгорания не так оперативно, как надо. Вместо этого – министр гражданской обороны Никос Тоскас обвинил незаконных застройщиков, которые возводили виллы в лесистых районах, пренебрегая пожарной безопасностью. Впрочем, в пятницу – из-за давления общественности – он ушел в отставку. Семьи погибших подали первый иск против правительства Греции.

Бушуют лесные пожары сейчас в регионе Алгарве – в Португалии. В столице, Лиссабоне, побит 37-ми летний температурный рекорд. Накануне воздух там разогрелся до плюс 44ох. С огнем сейчас борются 800 пожарных и авиация.

Такая же жара окутала и юг соседней Испании. В городе корда температура достигла 44-х градусов. Через раскаленный воздух лесные пожары вспыхнули вблизи Нервы и Мадрида. Из-за духоты на юге страны уже погибли три человека.

До семи увеличилось количество жертв лесных пожаров в Калифорнии. Там пламя бушует уже почти на двух тысячах гектаров. В штате объявили чрезвычайное положение. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Возгорание пытаются одолеть 14 тысяч пожарных со всей страны. Помогают также спасатели из Австралии и Новой Зеландии.