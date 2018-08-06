Мир захлестнула волна страшных лесных пожаров

Сегодня, 14:30

Лесные пожары в Греции, Потругалии и Испании привели к серьезным повреждениям и человеческим жертвам


Из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира сейчас борются с лесными пожарами. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.

Две недели подряд Греция ведет трагический подсчет жертв лесных пожаров. Накануне от ожогов и отравления дымом в больнице умер пожилой мужчина. Еще 40 травмированных – сейчас под наблюдением медиков.

Люди обвиняют спасателей – мол, реагировали на первые возгорания не так оперативно, как надо. Вместо этого – министр гражданской обороны Никос Тоскас обвинил незаконных застройщиков, которые возводили виллы в лесистых районах, пренебрегая пожарной безопасностью. Впрочем, в пятницу – из-за давления общественности – он ушел в отставку. Семьи погибших подали первый иск против правительства Греции.

Бушуют лесные пожары сейчас в регионе Алгарве – в Португалии. В столице, Лиссабоне, побит 37-ми летний температурный рекорд. Накануне воздух там разогрелся до плюс 44ох. С огнем сейчас борются 800 пожарных и авиация.

Такая же жара окутала и юг соседней Испании. В городе корда температура достигла 44-х градусов. Через раскаленный воздух лесные пожары вспыхнули вблизи Нервы и Мадрида. Из-за духоты на юге страны уже погибли три человека.

До семи увеличилось количество жертв лесных пожаров в Калифорнии. Там пламя бушует уже почти на двух тысячах гектаров. В штате объявили чрезвычайное положение. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Возгорание пытаются одолеть 14 тысяч пожарных со всей страны. Помогают также спасатели из Австралии и Новой Зеландии.
Греция, Испания, Португалия, США, пожар, лесной
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Нехватка бутылок и похищение акулы: ТОП-4 курьеза недели

1 Августа, 13:22

Кража акулы из аквариума, дефицит бутылок, пожарные и коровы, а также пес, выживший в лесных пожарах в Греции

США

Хизер Нойерт. Фото: Getty

Договоренность между Грецией и Македонией: появилась реакция США

13 Июня, 03:34

Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Греции объявлен траур по жертвам лесных пожаров

24 Июля, 14:37

Власти Греции приняли решение почтить память погибших при лесных пожарах трехдневным общенациональным трауром

Евросоюз

Фото: AFP

Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

27 Июля, 15:58

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа
Загрузка...