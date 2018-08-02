Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей

Сегодня, 03:41

Сексуальные скандалы, связанные с миротворцами, вспыхивали и раньше

фото AFP
фото AFP

Британский телеканал Channel 4 провел расследование, в ходе которого выяснилось, что миротворцы ООН массово насиловали детей и женщин по всему миру. За последние 20 лет более 1700 военнослужащих были обвинены в домогательствах и сексуальных преступлениях против местных жителей, отмечают журналисты.

По данным канала, только 53 дела дошли до суда.

Репортеры опросили некоторых пострадавших. Жительница Конго Валери, к примеру, призналась, что ее изнасиловали в 14 лет — француз Дидье Бурже предложил ей деньги, и она согласилась, так как ее семья испытывала серьезные денежные трудности. В 2004 году стало известно, что он надругался более чем над 20 несовершеннолетними. Его осудили на родине за два доказанных случая.

Бурже рассказал, что многие его товарищи пользовались нищетой местных жителей, предлагая подросткам и женщинам переспать с ними за еду или крохотное вознаграждение.

Сексуальные скандалы, связанные с миротворцами, вспыхивали и раньше. Крупный инцидент произошел в 2015 году — тогда военнослужащих уличили в сексе с африканскими жителями, в том числе несовершеннолетними, в обмен на продовольствие. После этого глава миссии ООН в ЦАР ушел в отставку.

Также сообщалось, что Совбез ООН приравнял сексуальное насилие к орудию войны.
дети, ООН, расследование, изнасилование, миротворцы
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: Первый Криворожский

В Кривом Роге задержали вероятного маньяка - СМИ

19 Июня, 11:04

Полицейские подозревают задержанного в серии нападений и изнасилований

Россия

Фото: vk.com

В России незнакомец изнасиловал 10-летнюю девочку и оставил деньги на диване

20 Июня, 04:58

Мужчина проскочил за ребенком в подъезд, ворвался в квартиру, где совершил развратные действия
Загрузка...

Афиша

Шведский фестиваль Bråvalla. Фото: EDMTunes

Популярный шведский фестиваль закрыли из-за скандала

22 Июня, 16:17

Огранизаторы указали причину - частые случаи изнасилований

Днепр

В Днепропетровской области педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил умирать в кустах

26 Июня, 05:46

В 2010 году мужчину уже судили за изнасилование 10-летного мальчика с использованием ножа, в этом году он вышел на свободу

Происшествия

Мужчина находится под стражей

В Киеве будут судить насильника 15-летней девушки

26 Июня, 17:31

Девочка получила тяжелые телесные повреждения, подозреваемый находится под стражей  

Происшествия

Несостоявшегося насильника поймали

В Обухове насильник напал сначала на женщину, а потом на девочку

27 Июня, 13:33

Маньяка задержала полиция в течение двух часов  
Загрузка...