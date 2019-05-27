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Миссия Украины при ЕС прокомментировала результаты выборов в Европарламент

27 мая, 09:53

По словам Точицкого, результаты выборов свидетельствуют о вере граждан Европы в ЕС.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Украинская сторона надеется, что за время полномочий новоизбранного Европейского парламента Украина получит дальнейшую поддержку ее европейских стремлений и мощное противодействие российской агрессии. Об этом заявил в понедельник, 27 мая, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий .

"Выборы в Европейский парламент принесли убедительную победу проевропейским силам", – отметил он в Twitter.

По его мнению, результаты голосования свидетельствуют о дальнейшей прочности идеи объединенной Европы и вере ее граждан в ЕС.

"Верю, что с новым ЕП Украина получит дальнейшую поддержку ее европейских стремлений и мощное противодействие российской агрессии", – подчеркнул Точицкий.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег выборы, Европарламент, Евросоюз, Украина, поддержка

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